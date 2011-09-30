Анонсирование инфоповодов

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Закрытнет заявок118 просмотров

Краткий план работы по анонсированию:

1. Получаете описание инфоповода.

2. Получаете список площадок для анонсирования, либо требования к площадкам.

3. Получаете список технических профилей с доступами, либо требования к техническим профилям.

4. Выполняете работу - размещаете информацию об инфоповоде на площадках.

5. Формируете отчет о работе по формату:

№ п/п Дата размещения Название площадки Ссылка на площадку Охват площадки Скриншот до модерации Скриншот после модерации Статус размещения Заметки

Интересуют цены и опыт.

14 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

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