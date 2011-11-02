Тексты и задания для клавиатурного тренажера

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен10 заявок273 просмотра

Нужно составить 50 уроков для Клавиатурного Тренажера по аналогии с "Соло на клавиатуре".

Первые уроки простые, и далее усложняются. Первые уроки для клавиш А О П и Р. В дальнейшем постепенно добавляются остальные клавиши (есть план).

Каждый урок состоит из Описания и Задания. Описание - небольшой текст (абзац или два), вступление к уроку - может объяснять каким пальцем нажимать кнопки и тд. Задание - текст (или просто набор букв), который нужно напечатать (повторить)

14 лет назад
optiprime
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$200
7 дней
Замечательные тексты и задания! Вся работа выполнена на 110% - с дополнительными советами и рекомендациями по моему проекту!!! Быстро и профессионально - обязательно буду сотрудничать в следующий раз. Большое Спасибо!
Вячеслав дал мне возможность поучаствовать в очень интересном для меня проекте. Предоставил очень подробное техническое задание и оставил большой простор для творчества. Спасибо за плодотворное и приятное сотрудничество! С Уважением, Татьяна

Заявки фрилансеров

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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