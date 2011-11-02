Тексты и задания для клавиатурного тренажера

Нужно составить 50 уроков для Клавиатурного Тренажера по аналогии с "Соло на клавиатуре".

Первые уроки простые, и далее усложняются. Первые уроки для клавиш А О П и Р. В дальнейшем постепенно добавляются остальные клавиши (есть план).

Каждый урок состоит из Описания и Задания. Описание - небольшой текст (абзац или два), вступление к уроку - может объяснять каким пальцем нажимать кнопки и тд. Задание - текст (или просто набор букв), который нужно напечатать (повторить)