Детские конкурсы

Было очень приятно работать с Константином. Жалко нет оценки в 11 баллов, ее бы поставила. Полное доверие исполнителю, оплату перечислил мгновенно. Четко и ясно поставленное задание - положительно принятая работа с первого раза. Спасибо за сотрудничество! Надеюсь не в последний раз =)