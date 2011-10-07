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Детские конкурсы
Здравствуйте!
Есть 11 призов, которые необходимо разыграть случайным образом между группами детей.
Пожалуйста, соберите из Интернета или из Вашей собственной коллекции простые детские конкурсы.
Возраст детей от 4 до 10 лет.
Количество детей в группе от 1 до 5.
Конкурсы будут проводиться на улице.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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