Детские конкурсы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен5 заявок219 просмотров

Здравствуйте!

Есть 11 призов, которые необходимо разыграть случайным образом между группами детей.

Пожалуйста, соберите из Интернета или из Вашей собственной коллекции простые детские конкурсы.

Возраст детей от 4 до 10 лет.

Количество детей в группе от 1 до 5.

Конкурсы будут проводиться на улице.

Спасибо.

14 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Linda_3
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Все конкурсы очень хорошие. Благодарю!
Было очень приятно работать с Константином. Жалко нет оценки в 11 баллов, ее бы поставила. Полное доверие исполнителю, оплату перечислил мгновенно. Четко и ясно поставленное задание - положительно принятая работа с первого раза. Спасибо за сотрудничество! Надеюсь не в последний раз =)

Заявки фрилансеров

Linda_3
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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