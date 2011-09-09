Заполнение 12-ти таблиц (сводная приб., Запорожье)

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Закрытнет заявок237 просмотров

Необходим специалист из запорожья, который поможет заполнить необходимые документы - где сводится прибыль помесячно.

требования: экономист или хорошо разбирающийся в деловом украинском языке и документообороте

14 лет назад
viktorkoptima
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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