Наша компания занимается СЕО-продвижением сайтов. Нужно составить коммерческое предложение. Есть слова, которые хотят посчитать (3 сайта, примерно по 30 слов на каждом). Нужно - выписать эти слова в столбик в Excel ...
Поиск и замена символов через hex редактор
После хаккерской атаки слетела база данных сайта. Теперь проблема в отображении буков "и" и "ш". Эти буквы в базе имеют одинаковый код "1A 3F", а правильный код у буков должны быть: и = "D0 98 ", а ш = "D1 88 ".
Нужно через редактор открыть файл базы и кропотливо менять буквы там, где это необходимо.
Думаю, работы часа на 2-3.
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