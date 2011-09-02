Поиск и замена символов через hex редактор

После хаккерской атаки слетела база данных сайта. Теперь проблема в отображении буков "и" и "ш". Эти буквы в базе имеют одинаковый код "1A 3F", а правильный код у буков должны быть: и = "D0 98 ", а ш = "D1 88 ".

Нужно через редактор открыть файл базы и кропотливо менять буквы там, где это необходимо.

Думаю, работы часа на 2-3.