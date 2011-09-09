Согласовать текст интервью

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок145 просмотров

Работа для человека с московским телефоном (либо возможностью звонить на московский телефон через скайп).

Необходима помощь в утверждении и, возможно, незначительное редактирование готового текстового материала (интервью - круглый стол). Материал готов, однако не утвержден одним из участников круглого стола.

Требуется:

1. Связаться с этим человеком по телефону (обязательно по телефону и лично)

2. Узнать ситуацию (материал ему уже отправлен, надо узнать просмотрел он его или нет)

3. Если не смотрел - вежливо настоять на просмотре (сроки очень поджимают). Текста немного, так что просмотр можно (и даже нужно) сделать в рамках того же телефонного звонка

4. Зафиксировать все правки, если они будут. Скорее всего правок не будет и нужно будет лишь получить формальное подтверждение. Если все же будут, то небольшие правки необходимо сразу же исправить и еще раз утвердить итоговый текст.

Нюансы:

- важно сделать все это в рамках одного телефонного звонка, т.к. человек занятой, а сроки очень поджимают

- оплату смогу перевести только после 7 октября (до этого времени нахожусь вдали от цивилизации, именно поэтому обращаюсь за подобной помощью). Гарантии оплаты - положительные отзывы на моем аккаунте, его возраст. Также при необходимости можем воспользоваться гарантиями веблансера и любыми другими вариантами на Ваш выбор.

- сумма оплаты - в зависимости от итоговой трудоемкости (количества правок и т.п.) Если текст будет утвержден без правок - оплачиваю гонорар, который вы назовете в заявке. Если с правками - гонорар и стоимость правок (от количества текста * $3/1000 зн.)

- важно все правки сделать в понедельник, крайний срок - вторник, 1-я половина дня.

14 лет назад
av2678880
Артём 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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