Работа для человека с московским телефоном (либо возможностью звонить на московский телефон через скайп). Необходима помощь в утверждении и, возможно, незначительное редактирование готового текстового материала (интервью - круглый стол). Материал готов, однако ...
Нужно составить ~ 5400 анкоров
Есть два проекта: первый 84 ключевых фразы, второй 64.
Под каждую фразу проекта необходимо составить тексты в следующем формате:
- чистые и разбавочные вхождения для ссылок: околоссылочный текст #a#запрос#/a# околосслочный текст.
- чистые и разбавочные вхождения для объявлений: #a#запрос#/a#околоссылочный текст.
Чистые вхождения в первом и во втором случае – это текст запроса. В первом случае он будет с маленькой буквы, во втором с большой.
Разбавочные вхождения в первом и во втором случае – это изменённый текст запроса. Если запрос однословный, то меняется только окончание. Если запрос состоит из двух и более слов, то меняется как окончание, так и расстановка слов. Помимо изменения текста запроса, текстом ссылок должны быть слова: здесь, тут, сайт, этом / этот + текстом ссылки должна быть сама ссылка.
Околоссылочный текст слева и справа должен быть разнообразным. Понятно, что в каждом тексте сделать это не реально, но разнообразие околоссылочного текста должно быть большое.
В итоге, под каждый запрос должно получиться где-то по 10 текстов.
Примеры покажу исполнителю.
Оформлено должно быть таким образом, чтобы можно было это вставить в проект ctrl+c, ctrl+v.
Оплата: 1500 WMR по факту.
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