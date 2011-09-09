Нужно составить ~ 5400 анкоров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт3 заявки145 просмотров

Есть два проекта: первый 84 ключевых фразы, второй 64.

Под каждую фразу проекта необходимо составить тексты в следующем формате:

- чистые и разбавочные вхождения для ссылок: околоссылочный текст #a#запрос#/a# околосслочный текст.

- чистые и разбавочные вхождения для объявлений: #a#запрос#/a#околоссылочный текст.

Чистые вхождения в первом и во втором случае – это текст запроса. В первом случае он будет с маленькой буквы, во втором с большой.

Разбавочные вхождения в первом и во втором случае – это изменённый текст запроса. Если запрос однословный, то меняется только окончание. Если запрос состоит из двух и более слов, то меняется как окончание, так и расстановка слов. Помимо изменения текста запроса, текстом ссылок должны быть слова: здесь, тут, сайт, этом / этот + текстом ссылки должна быть сама ссылка.

Околоссылочный текст слева и справа должен быть разнообразным. Понятно, что в каждом тексте сделать это не реально, но разнообразие околоссылочного текста должно быть большое.

В итоге, под каждый запрос должно получиться где-то по 10 текстов.

Примеры покажу исполнителю.

Оформлено должно быть таким образом, чтобы можно было это вставить в проект ctrl+c, ctrl+v.

Оплата: 1500 WMR по факту.

14 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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