Необходимо написать и разместить отзывы

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Завершен9 заявок277 просмотров

Необходимо написать и разместить отзывы о работе компании, вроде вы клиент и пользовались услугами... Все отзывы должны быть объективными, положительными часть, часть нейтральными с положительным уклоном. Тема отзывов аренда загородной недвижимости. Подробности при переписке.

14 лет назад
surok7
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tonja28Z
38 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
7 дней
Работа выполнена, претензий не имею.
Сотрудничеством довольна. Оплата произведена. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tonja28Z
38 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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