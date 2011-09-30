Ссылки на сайт

Есть 13 моих сайтов, и есть 26 блогсервисов, нужно зарегиться на каждом из блог сервисов 13 раз, и написать пост с ссылкой на каждый мой сайт, вообщем на каждый сайт должно быть 26 ссылок. Текст для поста берется из директории статей по нужному ключевику, и прогоняется через переводчик.