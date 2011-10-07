Динамика поступлений платежей на ОМС

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Закрытнет заявок133 просмотра

Написать работу по теме:Динамика поступлений платежей на обязательное медицинское страхование в бюджет федерального фонда ОМС за 2007-2010 годы.Подробнее задание указано в приложении

14 лет назад
lilya278
Лили 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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