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Динамика поступлений платежей на ОМС
Написать работу по теме:Динамика поступлений платежей на обязательное медицинское страхование в бюджет федерального фонда ОМС за 2007-2010 годы.Подробнее задание указано в приложении
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