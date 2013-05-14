Короткие статьи

Добрый день! Нужно раскрыть тему в короткой статьи для регистрации в каталогах! То есть одна статья должна быть не более200 символов, пишем под сайт http://www.raskley.org.ua и писать что РА «Рекла-мистер» предоставляет услуги по(ключевое слово)…и пошла дальше короткая статья)))))………

Всего нужно чтоб было 1000тысяча знаков то есть 5 статей по 200 знаков!(Работы такой много!)))

1.Расклейка объявлений.

2.Раздача листовок.

3.Реклама на асфальте.

4. Проведение промо-акций.

5.Распространение листовок.