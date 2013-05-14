Короткие статьи

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Завершен11 заявок295 просмотров

Добрый день! Нужно раскрыть тему в короткой статьи для регистрации в каталогах! То есть одна статья должна быть не более200 символов, пишем под сайт http://www.raskley.org.ua и писать что РА «Рекла-мистер» предоставляет услуги по(ключевое слово)…и пошла дальше короткая статья)))))………

Всего нужно чтоб было 1000тысяча знаков то есть 5 статей по 200 знаков!(Работы такой много!)))

1.Расклейка объявлений.

2.Раздача листовок.

3.Реклама на асфальте.

4. Проведение промо-акций.

5.Распространение листовок.

12 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Все быстро, все супер!Спасибо!
Работой остался доволен, спасибо!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад