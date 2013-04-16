Написать продающий текст

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки241 просмотр

В тексте должна идти речь о преимуществах доменного регистратора регни.рф , о ценах на домен (о том что они ниже) , о гарантии и удобстве использования сервиса .

Текст должен мотивировать потенциального клиента на заказ домена .

Оплата - 60 р - 1000 знаков .

В тексте не должно быть ошибок .

Скайп dan.grishko

12 лет назад
Kirka22
Даниил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

galmakovy
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$6
2 дня

Заявки фрилансеров

galmakovy
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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