Написать продающий текст

В тексте должна идти речь о преимуществах доменного регистратора регни.рф , о ценах на домен (о том что они ниже) , о гарантии и удобстве использования сервиса .

Текст должен мотивировать потенциального клиента на заказ домена .

Оплата - 60 р - 1000 знаков .

В тексте не должно быть ошибок .

Скайп dan.grishko