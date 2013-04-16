Есть интернет-магазин (пока в разработке) автозапчастей. Необходимо написать информацию в раздел "О магазине" и "Прайс лист", возможно "Контакты". Пример текста (или ссылки, где он есть) предоставлю через приват. Там получается может 1500-3000 символов, может больше ...
Сделать по 150 анкоров для 10 сайтов – Стройка
Нужен человек, который сделает реально читабельные и нормальные анкоры ссылок с околоссылочным текстом для обмена ссылками. 150 анкоров х 10 сайтов = 1500 анкоров всего нужно.
Тематика сайтов - Строительство - 10 сайтов. Сайты представляют собой порталы о строительстве.
Кол-во символов в анкоре вместе с околоссылочным до 250, минимально 200.
20% на Главную, где анкоры со словами "тут", "здесь", "на сайте", "название портала",
30% на Категории, где анкоры "название портал" или "название категории"
50% на Статьи, использовать не более 3-4 слов в анкоре, используя слова из заголовка статьи.
Высылаю домены, в ответ вы мне пачки анкоров.
Требования к тексту:
1) Читабельные, разные по структуре и смысле.
2) По сути это постовые в 2-3 предложения. Например:
На данную тему, можно найти массу информации на портале Стройка сегодня, где каждый день публикуется актуальная информация о темпах строительства в России малоэтажных домов.
3) Предложения не должны иметь рекламный характер или быть нагружены смыслом, два-три элементарных предложения.
4)
Оплата: за каждый сайт в отдельности за пачку анкоров.
ЖДУ ОТ ВАС:
1) Цена;
2) Сроки;
3) Методика ваша составления (кратко);
4) Примеры анкоров вами сделанных;
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно написать статьи на туристическую тему лёгким по восприятию, доступным языком, с долей юмора. Можно выбрать любую страну из списка и сделать описание, рассказать о стране так, чтобы туда захотелось поехать. Объём работы - ...Закрыт12 лет назад
- $50
В тексте должна идти речь о преимуществах доменного регистратора регни.рф , о ценах на домен (о том что они ниже) , о гарантии и удобстве использования сервиса . Текст должен мотивировать потенциального клиента ...Закрыт12 лет назад
- $56
Необходим качественный рерайт статей с уникальностью 95–97%. Исходники предоставляются. Для каждой статьи будет предоставлен список ключевых фраз и общее ТЗ на все тексты. Количество статей - 15. Объем статьи — 2000-2500 зн. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно раскрыть тему в короткой статьи для регистрации в каталогах! То есть одна статья должна быть не более200 символов, пишем под сайт http://www.raskley.org.ua и писать что РА «Рекла-мистер» предоставляет услуги по(ключевое слово)…и пошла ...Завершен12 лет назад
- $100
На сайт нужно написать уникальные описания (сюжет) к фильмам (сериалам, мультфильмам). По сути можно рерайтить описание с кинопоиска, главное - уникальность текста, seo-дружелюбность. Предложите свою цену за 1 ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу опытного копирайта (только женщины!) - Желательно знать основы PR. - Ориентирование в услугах красоты. - Обязательно знание СЕО. - Креативное мышление приветствуется! Цель: ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется глубокий рерайт статьи Узлы опирания наслонных стропил на прогон и мауэрлат.Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется рерайтинг статей. Статьи на разнообразную тематику. Уникальность — 70-90%. ТЗ вышлем по запросу. Укажите, пожалуйста, ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт12 лет назад