Сделать по 150 анкоров для 10 сайтов – Стройка

Нужен человек, который сделает реально читабельные и нормальные анкоры ссылок с околоссылочным текстом для обмена ссылками. 150 анкоров х 10 сайтов = 1500 анкоров всего нужно.

Тематика сайтов - Строительство - 10 сайтов. Сайты представляют собой порталы о строительстве.

Кол-во символов в анкоре вместе с околоссылочным до 250, минимально 200.

20% на Главную, где анкоры со словами "тут", "здесь", "на сайте", "название портала",

30% на Категории, где анкоры "название портал" или "название категории"

50% на Статьи, использовать не более 3-4 слов в анкоре, используя слова из заголовка статьи.

Высылаю домены, в ответ вы мне пачки анкоров.

Требования к тексту:

1) Читабельные, разные по структуре и смысле.

2) По сути это постовые в 2-3 предложения. Например:

На данную тему, можно найти массу информации на портале Стройка сегодня, где каждый день публикуется актуальная информация о темпах строительства в России малоэтажных домов.

3) Предложения не должны иметь рекламный характер или быть нагружены смыслом, два-три элементарных предложения.

4)

Оплата: за каждый сайт в отдельности за пачку анкоров.

ЖДУ ОТ ВАС:

1) Цена;

2) Сроки;

3) Методика ваша составления (кратко);

4) Примеры анкоров вами сделанных;