Крупному интернет-магазину требуется копирайтер на постоянную + удаленную работу. Основная задача: создавать текстовое описание товаров (разделы: кино, музыка). Оплата: 240 рублей за 1000 символов.
Написать описание-статью для раздела яой-манги
Здравствуйте.
Требуется человек, который хорошо пишет и в то же время разбирается в SEO. Нужно сделать описание минимум в 2000 символов с использованием ключевых слов для раздела сайта, который предлагает пользователям скачивать яой-мангу. Ключевые слова http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=%D1%8F%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0&geo=&text_geo=
Выбранный исполнитель
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