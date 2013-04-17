Ищу рерайтера/копирайтера для сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт56 заявок489 просмотров

Приглашаю к сотрудничеству рерайтеров (от 30 руб. за 1000 зн.)

копирайтеров (от 80 руб. за 1000 зн.)

Тематики разные, в основном, женские, мода, а также мебель, есть несколько текстов технической тематики.

Важно, чтобы в день Вы могли писать 8-10 тыс. зн. текста.

12 лет назад
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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