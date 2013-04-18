Наполнение сайта медицинской клиники

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка138 просмотров

Требуется наполнить сайт статьями по всем видам услуг клиники, тексты должны быть SEo-оптимизированы (с нас списки ключевых слов), тексты должны быть в первую очередь для людей, такими, чтобы донести особенности услуг VIP-клиники.

Стоимость 150р/1000 знаков.

По срокам: на статью 2-3 дня.

Статьи объемом около 4500 знаков, но точный объем на усмотрение копирайтера - главное для нас качество и понятность статьи.

12 лет назад
JekaMas
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

titanika
Диана 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$42
23 дня
Надо было сделать 11 статей для медицинской клиники. Исходными данными были разнородные тексты: где-то только перечень услуг какой-то области, где-то набросанный врачом текст об его отделении в клинике. Тексты должны были быть максимально понятные для посетителей сайта, но и SEO-оптимизированные. Все было сделано "на отлично". Тексты понятные. Даже про довольно редкие услуги и направления. Каждый текст делался четко в срок. Добавить больше нечего - работа сделано профессионалом в своем деле.
Благодарю за высокую оценку моего скромного вклада в Ваше дело. Очень легко и приятно с Вами работать, налицо внимание к исполнителю. Пусть Ваши добрые слова вернутся к Вам сторицей. С уважением, Диана.

Заявки фрилансеров

titanika
Диана 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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