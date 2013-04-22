Наполнить рассылку - программы под Windows

Требуется наполнить емейл-рассылку «Лучшие советы по использованию компьютера от компании IObit».

В рассылке 18 выпусков.

Каждый выпуск дает полезный совет на одну тему по работе с Windows.

Это должны быть яркие интересные статьи, которые хочется читать. Полезные для пользователя, который зашел на сайт или получил рассылку. Статьи, от которых тяжело оторваться. При этом с уникальностью не менее 95%.

Примеры тем:

• Исключения антивируса

• Как закрыть файлы на компьютере от посторонних

• Как повысить производительность компьютера для игр

• Восстановление потерянных данных

• Если не удаляется файл

• Как удалять программы

• Как ускорить работу диска

• Как вернуть кнопку Пуск на Windows 8

Будет дан список тем и ссылка на программу для каждой темы.

В каждом выпуске рассказывается, как пользоваться программой, решающей задачу, которая является темой выпуска. Объем выпуска – примерно 5 000 знаков и 4-6 скриншотов программы.

Весь курс состоит из 2-х частей.

8 выпусков рассказывают о программах нашей компании. Т.е. выпуск рассказывает, как решить задачу с помощью одной из программ компании. http://ru.iobit.com/products/

10 выпусков уже есть готовые в другом курсе. Их нужно будет основательно переписать, сократить и переписать текст, сделать скриншоты.

Для всех 18 выпусков надо будет установить описываемую программу и делать скриншоты со своего компьютера. Скриншоты обязательно под Windows 7 или 8.

Формат результата: 18 файлов в формате Word с текстом и картинками.

К заявке обязательно приложите ссылки на свои статьи по ИТ тематике.