Добрый день. Требуются копирайтеры для написания статей для туристического портала, по следующим странам: Мальдивы Греция Шри-Ланка Болгария ОАЭ ...
Наполнить рассылку - программы под Windows
Требуется наполнить емейл-рассылку «Лучшие советы по использованию компьютера от компании IObit».
В рассылке 18 выпусков.
Каждый выпуск дает полезный совет на одну тему по работе с Windows.
Это должны быть яркие интересные статьи, которые хочется читать. Полезные для пользователя, который зашел на сайт или получил рассылку. Статьи, от которых тяжело оторваться. При этом с уникальностью не менее 95%.
Примеры тем:
• Исключения антивируса
• Как закрыть файлы на компьютере от посторонних
• Как повысить производительность компьютера для игр
• Восстановление потерянных данных
• Если не удаляется файл
• Как удалять программы
• Как ускорить работу диска
• Как вернуть кнопку Пуск на Windows 8
Будет дан список тем и ссылка на программу для каждой темы.
В каждом выпуске рассказывается, как пользоваться программой, решающей задачу, которая является темой выпуска. Объем выпуска – примерно 5 000 знаков и 4-6 скриншотов программы.
Весь курс состоит из 2-х частей.
8 выпусков рассказывают о программах нашей компании. Т.е. выпуск рассказывает, как решить задачу с помощью одной из программ компании. http://ru.iobit.com/products/
10 выпусков уже есть готовые в другом курсе. Их нужно будет основательно переписать, сократить и переписать текст, сделать скриншоты.
Для всех 18 выпусков надо будет установить описываемую программу и делать скриншоты со своего компьютера. Скриншоты обязательно под Windows 7 или 8.
Формат результата: 18 файлов в формате Word с текстом и картинками.
К заявке обязательно приложите ссылки на свои статьи по ИТ тематике.
Заявки фрилансеров
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