Статьи о коллекциях керамической плитки

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Завершен10 заявок172 просмотра

Нужна уникальная статья описательного характера с использованием ключевиков о некоторых коллекциях керамической плитки. Очень желательно ориентироваться в теме. Оплата только Yandex кошелек.

12 лет назад
elina25
Ирина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Очень довольна сотрудничеством с Ларисой! Отличная статья в самый короткий срок! Еще раз спасибо!
Интересная тема заказа, подробное ТЗ, быстрая проверка и оплата. Сотрудничеством с этим заказчиком очень довольна! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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