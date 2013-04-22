Нужен рерайтинг

Приветствую!

Нужен копирайтер для подготовки текстов на сайт.

Задача: на каждый текст будет даваться две-три ссылки на аналогичные тексты, из которых надо будет написать один.

Жду ваших предложений с ценой за текст (ориентировочно 1000-2000 символов) и сроком выполнения такой работы.

По результатам дам трем из вас один текст для написания (работа оплачивается), затем - по результату выберу исполнителя, который будет целиком работать по проекту.