Копирайт сайта продажи общестроительной краски

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок206 просмотров

Требуется переработка всего текста описания товаров на сайте. Длинна текстов примерно в рамках уже выложенных на сайте. Объем примерно 90 страниц будет по 2500-2700 знаков (с пробелами) на странице. Необходимо сохранение технических данных уже выложенных товаров, и изменение только их описания и характеристики ЛКМ.

Оплата 80 руб/страница

Спасибо

12 лет назад
profcolor
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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