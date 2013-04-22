Копирайт сайта продажи общестроительной краски

Требуется переработка всего текста описания товаров на сайте. Длинна текстов примерно в рамках уже выложенных на сайте. Объем примерно 90 страниц будет по 2500-2700 знаков (с пробелами) на странице. Необходимо сохранение технических данных уже выложенных товаров, и изменение только их описания и характеристики ЛКМ.

Оплата 80 руб/страница

Спасибо