Добрый день. Требуются копирайтеры для написания статей для туристического портала, по следующим странам: Мальдивы Греция Шри-Ланка Болгария ОАЭ ...
Требуется копирайт
Тематика перевозки международные.
Один текст 2000 символов.
Всего надо 27 текстов.
Оплата 1 wmz/1000 символов
Все тексты должны быть уникальные.
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