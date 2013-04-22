Требуется переработка всего текста описания товаров на сайте. Длинна текстов примерно в рамках уже выложенных на сайте. Объем примерно 90 страниц будет по 2500-2700 знаков (с пробелами) на странице. Необходимо сохранение технических данных уже выложенных ...
15 текстов под ключи рерайт/копирайт
Необходимо сделать 15 текстов под ключи. Объем каждого текста зависит от количества ключей, хотелось бы упомянуть каждый ключ не менее 10 раз.
Берете сайтов-лидеров по поисковой выдаче тексты по тематики ключей, объединяете тексты для того чтобы был объем и ключи поместились. Переписываете для того чтобы текст был 100% уникальным по АДВЕГО.
Сроки — чем быстрее тем лучше.
Оплата после каждого текста
Бюджет проекта 200z
Связь скайп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется рерайт для сериалов. Исходников для рерайта у меня нет,заполнение в админке сайта,админка очень простая и удобная. Текст для каждого сериала нужен порядка 1500 знаков.Главное уникальность,желательно читабельность. Требования к тексту:если название сериала ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Надо написать несколько текстов по ветеринарии. Текст нужен для бесплатной рассылки советов по уходу за животными. Все должно быть в краткой форме, но интересно и полезно для хозяев. Главная идея всего текста - обязательно обращайтесь ...Завершен12 лет назад
- $160
Требуется наполнить емейл-рассылку «Лучшие советы по использованию компьютера от компании IObit». Каждый выпуск дает полезный совет на одну тему по работе с Windows. В рассылке 8 выпусков, которые рассказывают ...Завершен12 лет назад
Необходимо 25-27 т. текста (описание свойств товаров). Просьба указывать свою стоимость за 1 т.знаков и сроки исполнения.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо набрать отсканированный текст и выполнить его рерайт (уникальность 50-70%). Текст представлен в виде формата А5, примерно 38-40 страниц (страницы содержат изображения и таблицы). В проекте прошу указывать цену за 1000 знаков.Завершен12 лет назад
Нужна уникальная статья описательного характера с использованием ключевиков о некоторых коллекциях керамической плитки. Очень желательно ориентироваться в теме. Оплата только Yandex кошелек.Завершен12 лет назад
- $27
Тематика перевозки международные. Один текст 2000 символов. Всего надо 27 текстов. Оплата 1 wmz/1000 символов Все тексты должны быть уникальные.Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад