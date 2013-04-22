15 текстов под ключи рерайт/копирайт

Необходимо сделать 15 текстов под ключи. Объем каждого текста зависит от количества ключей, хотелось бы упомянуть каждый ключ не менее 10 раз.

Берете сайтов-лидеров по поисковой выдаче тексты по тематики ключей, объединяете тексты для того чтобы был объем и ключи поместились. Переписываете для того чтобы текст был 100% уникальным по АДВЕГО.

Сроки — чем быстрее тем лучше.

Оплата после каждого текста

Бюджет проекта 200z

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