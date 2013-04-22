15 текстов под ключи рерайт/копирайт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок307 просмотров

Необходимо сделать 15 текстов под ключи. Объем каждого текста зависит от количества ключей, хотелось бы упомянуть каждый ключ не менее 10 раз.

Берете сайтов-лидеров по поисковой выдаче тексты по тематики ключей, объединяете тексты для того чтобы был объем и ключи поместились. Переписываете для того чтобы текст был 100% уникальным по АДВЕГО.

Сроки — чем быстрее тем лучше.

Оплата после каждого текста

Бюджет проекта 200z

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12 лет назад
FK69
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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