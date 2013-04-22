Добрый день. Требуются копирайтеры для написания статей для туристического портала, по следующим странам: Мальдивы Греция Шри-Ланка Болгария ОАЭ ...
Описание товаров
Необходимо 25-27 т. текста (описание свойств товаров). Просьба указывать свою стоимость за 1 т.знаков и сроки исполнения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется переработка всего текста описания товаров на сайте. Длинна текстов примерно в рамках уже выложенных на сайте. Объем примерно 90 страниц будет по 2500-2700 знаков (с пробелами) на странице. Необходимо сохранение технических данных уже выложенных ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо набрать отсканированный текст и выполнить его рерайт (уникальность 50-70%). Текст представлен в виде формата А5, примерно 38-40 страниц (страницы содержат изображения и таблицы). В проекте прошу указывать цену за 1000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна уникальная статья описательного характера с использованием ключевиков о некоторых коллекциях керамической плитки. Очень желательно ориентироваться в теме. Оплата только Yandex кошелек.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $27
Тематика перевозки международные. Один текст 2000 символов. Всего надо 27 текстов. Оплата 1 wmz/1000 символов Все тексты должны быть уникальные.Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем рерайтера для покерного портала. Необходимо рерайтить статьи по покеру (стратегия техасского холдема, омахи и других видов покера, психология покера). Статей будет много. Уникальность рерайта – не менее 97%, оплата – 30 ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать контент для сайта кадрового агенства. Подробности в прикреплённом документе. Бюджет по договорённостиКопирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую! Нужен копирайтер для подготовки текстов на сайт. Задача: на каждый текст будет даваться две-три ссылки на аналогичные тексты, из которых надо будет написать один. ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется наполнить емейл-рассылку «Лучшие советы по использованию компьютера от компании IObit». В рассылке 18 выпусков. Каждый выпуск дает полезный совет на одну тему по работе с Windows. Это должны ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад