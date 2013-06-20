elrom

Петров elrom

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать 5 статей на автомобильную тематику

    В файле по ссылке указаны 5 тем, на которые нужно написать статьи. https://www.dropbox.com/s/2y65zhxwi05eazc/temi_statey.jpg?dl=1 Требования к статьям такие: Объём на каждую тему - примерно 1 лист A4.Статьи должны быть написаны понятным языком, чтобы ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно проверить и исправить 800 текстов

    Если проект не закрыт, то значит редактор всё ещё нужен. Есть готовые тексты, а также тексты, которые ещё пишутся копирайтерами. Ваша задача проверить эти тексты на соответствие ТЗ, вычитать, внести правки, что-то ...

    Редактирование и Корректура76 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • На сайт требуется редактор для постоянной удалённой работы

    Вы должны отлично знать русский язык, а также понимать, как должен выглядеть хороший и интересный текст. Самостоятельно писать тексты не нужно, но нужно вносить правки в готовые тексты и взаимодействовать с копирайтерами и контент-менеджерами. ...

    Редактирование и Корректура366 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт на тему семьи и детей

    Нужны хорошие статьи на тему "семья и дети". Примерные темы: - кормление детей - выбор одежды, кроваток, колясок, обуви - воспитание детей - взаимотношения в семье и с детьми ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Для сайта нужно большое кол-во статей

    Для сайта требуется большое количество статей на разные темы. В основном это ответы на вопросы «как?», «почему?» и т.п. Сразу скажу, что это не должен быть рерайт какой-то определённой статьи. Если вы берёте информацию с ...

    Копирайтинг60 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Для сайта нужны тексты на разные темы

    Все тексты — это ответы на вопросы «как?», «почему?» и т.п. Вопросы на разные темы. Основное требование к текстам — отсутствие воды и полное раскрытие темы вопроса. Сразу скажу, что это не должен быть ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты на сайт общей тематики

    Тематика текстов — ответы на вопросы «как?», «почему?» и т.п. Основное требование к текстам — отсутствие воды и полное раскрытие темы вопроса. Сразу скажу, что это не должен быть рерайт какой-то статьи. Если вы берёте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтер

    Нужны интересные тексты для людей на разные темы Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер. Тематика текстов — ответы на вопросы «как?», «почему?» и т.п. Основное требование к текстам — отсутствие воды и полное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Качественные описания для разделов сайта

    Нужны качественные описания для нескольких разделов сайта. Размер одного описания 1000-2000 символов без пробелов. Я даю тематику, которой посвещён раздел (например, интернет) и нужно написать об этом общую информацию для посетителей раздела. Тематика разделов разная, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны интересные тексты для людей на разные темы

    Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер. Тематика текстов - ответы на вопросы "как?", "почему?" и т.п. Основное требование к текстам - отсутствие воды и полное раскрытие темы вопроса. Сразу скажу, что это не должен быть рерайт ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

irinazaitseva
Ирина 
50 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Копирайт на тему семьи и детей
Работать с Романом очень интересно и приятно. ТЗ сформулировано четко, оплата работы всегда в срок. Интересные темы, приятная работа) Рекомендую исполнителям как приятного и достойного заказчика
Рекомендую Ирину как копирайтера, т.к. я сам доволен написанными статьями. Соблюдает ТЗ и сроки, адекватно реагирует на правки.
Ответный отзыв
Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Копирайт на тему семьи и детей
Копирайтер не всегда знает, как пройдет сотрудничество с тем или иным заказчиком (мало ли что?), однако сотрудничество с Романом оказалось очень приятным и продуктивным, за что ему больше спасибо! Очень нравится работать с Романом и его командой, тем более, что заказчик всегда на связи, оплату производит в срок и очень приятен в общении, как человек! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответственный копирайтер, вдумчиво подходит к работе, адекватно реагирует на правки. Я полностью доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
JuliaFalco
Юлия 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Для сайта нужны тексты на разные темы
В этом проекте есть все, что нужно для счастья копирайтера - интересные объемные заказы, достойная своевременная оплата, лояльный и корректный заказчик. Роман, спасибо за возможность поработать с Вами.
Отличный копирайтер! Юлия пишет интересные и осмысленные тексты, сдаёт их точно в срок, учитывает все требования ТЗ и дополнительные пожелания заказчика.
Ответный отзыв
garantiya00
Ксения 
34 года
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Для сайта нужны тексты на разные темы
Приятно работать с заказчиком. Предельно четкие задания, быстрая проверка и своевременная оплата. Очень надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответственный человек, пишет грамотные тексты в оговоренные сроки. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
elena24
Елена 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Тексты на сайт общей тематики
Спасибо за приятное сотрудничество: чётко сформулированные задания, быстрая оплата.
Елена быстро и в оговоренные сроки написала статьи. Тексты грамотные, без лишней воды.
Ответный отзыв
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