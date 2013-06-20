В файле по ссылке указаны 5 тем, на которые нужно написать статьи. https://www.dropbox.com/s/2y65zhxwi05eazc/temi_statey.jpg?dl=1 Требования к статьям такие: Объём на каждую тему - примерно 1 лист A4.Статьи должны быть написаны понятным языком, чтобы ...
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Если проект не закрыт, то значит редактор всё ещё нужен. Есть готовые тексты, а также тексты, которые ещё пишутся копирайтерами. Ваша задача проверить эти тексты на соответствие ТЗ, вычитать, внести правки, что-то ...Редактирование и Корректура76 заявокЗакрыт7 лет назад
Вы должны отлично знать русский язык, а также понимать, как должен выглядеть хороший и интересный текст. Самостоятельно писать тексты не нужно, но нужно вносить правки в готовые тексты и взаимодействовать с копирайтерами и контент-менеджерами. ...Редактирование и Корректура366 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны хорошие статьи на тему "семья и дети". Примерные темы: - кормление детей - выбор одежды, кроваток, колясок, обуви - воспитание детей - взаимотношения в семье и с детьми ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Для сайта требуется большое количество статей на разные темы. В основном это ответы на вопросы «как?», «почему?» и т.п. Сразу скажу, что это не должен быть рерайт какой-то определённой статьи. Если вы берёте информацию с ...Копирайтинг60 заявокЗакрыт10 лет назад
Все тексты — это ответы на вопросы «как?», «почему?» и т.п. Вопросы на разные темы. Основное требование к текстам — отсутствие воды и полное раскрытие темы вопроса. Сразу скажу, что это не должен быть ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Тематика текстов — ответы на вопросы «как?», «почему?» и т.п. Основное требование к текстам — отсутствие воды и полное раскрытие темы вопроса. Сразу скажу, что это не должен быть рерайт какой-то статьи. Если вы берёте ...Завершен12 лет назад
Нужны интересные тексты для людей на разные темы Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер. Тематика текстов — ответы на вопросы «как?», «почему?» и т.п. Основное требование к текстам — отсутствие воды и полное ...Завершен12 лет назад
Нужны качественные описания для нескольких разделов сайта. Размер одного описания 1000-2000 символов без пробелов. Я даю тематику, которой посвещён раздел (например, интернет) и нужно написать об этом общую информацию для посетителей раздела. Тематика разделов разная, ...Завершен12 лет назад
Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер. Тематика текстов - ответы на вопросы "как?", "почему?" и т.п. Основное требование к текстам - отсутствие воды и полное раскрытие темы вопроса. Сразу скажу, что это не должен быть рерайт ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт12 лет назад