Копирайтер не всегда знает, как пройдет сотрудничество с тем или иным заказчиком (мало ли что?), однако сотрудничество с Романом оказалось очень приятным и продуктивным, за что ему больше спасибо! Очень нравится работать с Романом и его командой, тем более, что заказчик всегда на связи, оплату производит в срок и очень приятен в общении, как человек! Надеюсь на продолжение сотрудничества!