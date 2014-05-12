165 статей по 1000 знаков

Необходимо написание 165 статей (описаний 100%-уникального текста, в т.ч. между собой) для городского интернет каталога магазинов — 1000 знаков (без пробелов) каждая. Названия и ключевики предоставляются. 36 руб за 1000 знаков. Оплата возможна частями по 10 статей. Срок - 4 дня (дольше по согласованию).

ТЗ содержит:

- название статьи (использование в тексте 2 раза: 1 раз в первом предложении и 1 раз в середине);

- ключевые слова к некоторым статьям в скобках после названия статьи (использование в тексте 2 раза без изменения падежа).

Обязательно указание адреса и номера телефона магазина (брать из открытых источников) в начале статьи в следующем формате (номер телефона - новый абзац - адрес - новый абзац - текст статьи):

+380 (652) ХХХ-310

Симферополь, улица Генерала Васильева, 43

Убирайте двойные пробелы. Между статьями двойной абзац. Название статьи без ключевиков, которые в скобках указаны после названия в ТЗ. По тексту статьи - одинарный абзац.

Пишите мыло, куда скидывать ТЗ.