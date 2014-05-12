165 статей по 1000 знаков

$250
КопирайтингЗавершен9 заявок373 просмотра
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Необходимо написание 165 статей (описаний 100%-уникального текста, в т.ч. между собой) для городского интернет каталога магазинов — 1000 знаков (без пробелов) каждая. Названия и ключевики предоставляются. 36 руб за 1000 знаков. Оплата возможна частями по 10 статей. Срок - 4 дня (дольше по согласованию).

ТЗ содержит:

- название статьи (использование в тексте 2 раза: 1 раз в первом предложении и 1 раз в середине);

- ключевые слова к некоторым статьям в скобках после названия статьи (использование в тексте 2 раза без изменения падежа).

Обязательно указание адреса и номера телефона магазина (брать из открытых источников) в начале статьи в следующем формате (номер телефона - новый абзац - адрес - новый абзац - текст статьи):

+380 (652) ХХХ-310

Симферополь, улица Генерала Васильева, 43

Убирайте двойные пробелы. Между статьями двойной абзац. Название статьи без ключевиков, которые в скобках указаны после названия в ТЗ. По тексту статьи - одинарный абзац.

Пишите мыло, куда скидывать ТЗ.

10 лет назад
comerce
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
alinabuslik
Алина 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$30
4 дня
Спасибо! Работа выполнена в соответствии с требованиями, качественно и в срок!
Евгений, порадовал, четкой корректировкой и курированием процесса на все стадиях. Причем, делал это в самой вежливой форме. С пониманием отнесся ко всем предложениям (включая предоплату работы) и просьбам. Четко и вовремя оплатил выполненную работу. Отличный заказчик. Спасибо!
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