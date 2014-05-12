165 статей по 1000 знаков

Здравствуйте! Требуется копирайтер для написания статей тематики «водяной теплый пол». Необходим человек который понимает устройство водяного теплого пола. Объем статей 2-4 Ксимв. Указывайте пож-та стоимость за 1000 знаков и примерные сроки. Способ оплаты: ЯндексДеньги, WMR Требование к статьям: читабельность, 95–100% ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написание 165 статей (описаний 100%-уникального текста, в т.ч. между собой) для городского интернет каталога магазинов — 1000 знаков (без пробелов) каждая. Названия и ключевики предоставляются. 36 руб за 1000 знаков. Оплата возможна частями по 10 статей. Срок - 4 дня (дольше по согласованию).
ТЗ содержит:
- название статьи (использование в тексте 2 раза: 1 раз в первом предложении и 1 раз в середине);
- ключевые слова к некоторым статьям в скобках после названия статьи (использование в тексте 2 раза без изменения падежа).
Обязательно указание адреса и номера телефона магазина (брать из открытых источников) в начале статьи в следующем формате (номер телефона - новый абзац - адрес - новый абзац - текст статьи):
+380 (652) ХХХ-310
Симферополь, улица Генерала Васильева, 43
Убирайте двойные пробелы. Между статьями двойной абзац. Название статьи без ключевиков, которые в скобках указаны после названия в ТЗ. По тексту статьи - одинарный абзац.
Пишите мыло, куда скидывать ТЗ.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте коллеги! Нужно написать сео текст для разделов сайта и на главную страницу. Сайт — http://timdoors.ru По 800-1200 символов текста. Ключи дам. Пишите цену и сроки.Завершен10 лет назад
Нужно написать небольшое, интересное объявление о продаже доли торгового помещения (коммерческая недвижимость) которое сдано в аренду. Подробности сообщу в личку. Неважно какой объем, главное по сути и чтобы продавалось. Далее нужно разместить объявление на всевозможных сайтах объявлений. Чем больше ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужные тексты по разным темам, в том числе и рерайт, и копирайт. Общий объем - около 20 тыс. За все 700 руб. ТЗ выбранному исполнителю.Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужен грамотный человек по написанию уникальных текстов к файлам. Наполняю сайт. Нужна помощь. Даю тематику - нужно описание. Около 500 символов. 500 символов - 35 рублей. На постоянную работу. Со временем бюджет будет увеличиваться. Но пока ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется около 40 статей по психологии для психологического портала. Требования: объем статьи - от 1500 до 3000 знаков. грамотность (по содержанию) Оригинальность статей.Завершен10 лет назад
Нужна статья на тему бодибилдинг 3к символов без пробелов. Жду ваших предложений. Оплата Яндекс Деньги.Завершен10 лет назад
Требуется написать 2-3 отзыва с уровнем 5 звезд для магазина детских товаров на Я.М. Стоимость - 200 руб за 1 отзыв,Оплата только после прохождения модерации, и нахождения отзыва более 5 дней в списке. (можно оформить безопасную ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Вот что необходимо сделать. Есть сайт http://www.gta-expert.it , он на итальянском языке. Необходимо часть страниц этого сайта перевести на русский. Профи переводчики не нужны, достаточно перевести страницу в хроме и отредактировать текст для хорошей читабельности.Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад