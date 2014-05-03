Редактирование текста игрового сайта

КопирайтингЗакрыт19 заявок254 просмотра
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Вот что необходимо сделать.

Есть сайт http://www.gta-expert.it , он на итальянском языке.

Необходимо часть страниц этого сайта перевести на русский.

Профи переводчики не нужны, достаточно перевести страницу в хроме и отредактировать текст для хорошей читабельности.

10 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
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