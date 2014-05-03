Редактирование текста игрового сайта

День добрый, Требуются исполнители-тестеры игр, для публикации в новом обозревателе онлайн-игр. Все просто – ваши задачи:скачиваете клиент/заходите в браузер/устанавливаете на телефон, играете, пишете отзыв (небольшой, до 1000збп), сдаете – получаете деньги. оплата – на веб-мани ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот что необходимо сделать.
Есть сайт http://www.gta-expert.it , он на итальянском языке.
Необходимо часть страниц этого сайта перевести на русский.
Профи переводчики не нужны, достаточно перевести страницу в хроме и отредактировать текст для хорошей читабельности.
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