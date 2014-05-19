Копирайтинг + Перевод

КопирайтингЗавершен11 заявок320 просмотров
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Доброго времени.

Есть сайт - artidea.md

Сейчас запускаем сайт с аналогичными услугами в Германии, в связи с этим для нового сайта, который ориентирован на клиентов говорящих на немецком, английском и русском языке, нужно придумать оригинальный контент на русском и перевести его на немецкий и английский.

От исполнителя хотелось бы увидеть цену и срок и то, что в итоге мы получим.

Просьба писать только в проект, в ЛС просьба не писать, я сам свяжусь с исполнителем, чье предложение окажется более интересным для меня.

С уважением, Иван Я.

10 лет назад
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$20
3 дня
Алла очень качественно и быстро сделала задание. Планирую дальнейшее сотрудничество. С уважением, Иван Я.
Приятно было работать с Иваном. Всегда на связи, оплачивает своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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