Копирайтинг + Перевод

Здравствуйте! Требуется грамотный копирайт тематика копии швейцарских часов. Нужно будет писать небольшие обзоры по конкретным моделям часов + потребуется написание нескольких статей для сайта Объем большой, если сойдемся по цене, то работы будет много, задание высылаю небольшими ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Есть сайт - artidea.md
Сейчас запускаем сайт с аналогичными услугами в Германии, в связи с этим для нового сайта, который ориентирован на клиентов говорящих на немецком, английском и русском языке, нужно придумать оригинальный контент на русском и перевести его на немецкий и английский.
От исполнителя хотелось бы увидеть цену и срок и то, что в итоге мы получим.
Просьба писать только в проект, в ЛС просьба не писать, я сам свяжусь с исполнителем, чье предложение окажется более интересным для меня.
С уважением, Иван Я.
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