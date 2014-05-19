Копирайтинг + Перевод

Доброго времени.

Есть сайт - artidea.md

Сейчас запускаем сайт с аналогичными услугами в Германии, в связи с этим для нового сайта, который ориентирован на клиентов говорящих на немецком, английском и русском языке, нужно придумать оригинальный контент на русском и перевести его на немецкий и английский.

От исполнителя хотелось бы увидеть цену и срок и то, что в итоге мы получим.

Просьба писать только в проект, в ЛС просьба не писать, я сам свяжусь с исполнителем, чье предложение окажется более интересным для меня.

С уважением, Иван Я.