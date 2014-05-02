Автор для сайта по электронике/гаджетам

Ищу ответственного, интеллектуального, обладающего литературным талантом автора, увлечённого новомодными техническими штуковинами. Начиная от Айфона и заканчивая…им же:)

Вы сами будете выбирать, какие новости и статьи писать (размещать не нужно).

По сути, работа предполагает минимум полтора часа ежедневной занятости.

Стоимость 1000 знаков – 1,5 $. В день нужно писать 3-4 поста (качественный рерайт). Это значит, что в месяц вы будете зарабатывать 200-250$. ВМР, ЯД, вначале возможна предоплата.

Жду откликов от авторов, которые умеют увлечённо и грамотно писать!

p.s. оставляйте, пожалуйста, электронную почту.