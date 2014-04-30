Тезис по менеджменту

Нужно написать статью на тему здоровья. Статья должна быть написана с учетом собственного опыта, с интересными фактами и примерами. Статья 5000-6000 знаков без пробела. Стоимость статьи 400 рублей.Оплата Киви или Яндекс деньгами. Жду ваших предложений.
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1. «Сравнительный анализ концепции командных ролей Р.М. Белбина и модели командных ролей И. Адизеса».
Цель работы:
Определить какая из концепций лучше подходит для реализации в проектной деятельности. Сделать практические выводы.
Предмет: Управление командой проекта.
Объем: 3-5 стр
Цель работы:
Определить какая из концепций лучше подходит для реализации в проектной деятельности. Сделать практические выводы.
2ая-Описать IT-стратегию (на примере какой-либо компании) и написать рекомендации по улучшению этой стратегии.
предмет: IT технологии в менеджменте
объем 2-3 стр
как пример высылаю работу (в ней не совсем все, как надо, но за образец можно взять)
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