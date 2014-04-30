Тезис по менеджменту

1. «Сравнительный анализ концепции командных ролей Р.М. Белбина и модели командных ролей И. Адизеса».

Цель работы:

Определить какая из концепций лучше подходит для реализации в проектной деятельности. Сделать практические выводы.

Предмет: Управление командой проекта.

Объем: 3-5 стр

Цель работы:

Определить какая из концепций лучше подходит для реализации в проектной деятельности. Сделать практические выводы.

2ая-Описать IT-стратегию (на примере какой-либо компании) и написать рекомендации по улучшению этой стратегии.

предмет: IT технологии в менеджменте

объем 2-3 стр

как пример высылаю работу (в ней не совсем все, как надо, но за образец можно взять)