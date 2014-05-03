Статья-обзор сайта/услуги

$10
КопирайтингЗавершен4 заявки184 просмотра
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Написать обзорную статью о конструкторе роботов/советников для Форекс.

Желателен опыт написания статей на Форекс и Биржевую тематику.

Бюджет до 300р.

Исполнителей выбираю по соотношению цена/отзывы.

Информацию по конструктору можно почернуть по следующим ссылкам:

http://ensed.org/ecor.php

http://f.ensed.org/viewtopic.php?f=4&t=6

http://f.ensed.org/viewtopic.php?f=4&t=2

оплата на R-кошелек webmoney

10 лет назад
__ZeTTa__
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
В очередной раз сотрудничаю с Марианной. Качество/сроки/цена все на 5+
Все отлично - четкое ТЗ, адекватные сроки, отличная оплата. Рекомендую!
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