Написание SEO-текстов для интернет-магазина матрас

Уважаемые копирайтеры,

Задача:

Написание

1. Продающих описаний 44 моделей матрасов (по 300 - 400 слов). Продающих описаний 28 товаров (аксессуаров, т.е. подушек, наматрасников, одеял, подматрацника) по 200 - 300 слов. Описание материалов (около 20) по 100-150 слов. Написание текста "О компании" (200-400 слов), "Поставщики" (200 - 400 слов), "Как выбрать матрац" (1000 - ...) слов, "Зачем нужен наматрацник" (1000 -....), "Продукция" (200 - 400 слов), "Сертификаты" (200 -400 слов), "Для гостиниц" (200 слов), "Рекламная поддержка" (200 - 400 слов), "Сотрудничество" (200- 400 слов).

Рерайт (текстов из п.1) описания 44 моделей матрацев и 28 аксессуаров (для сайтов партнеров), описания материалов и поставщиков материалов.

т.е. около 50 тыс слов

Требования к исполнителю:

1) Наличие портфолио по написанию текстов для интернет-магазинов;

2) Умение писать тексты по ТЗ, которые будут интересны как пользователям, так и поисковым системам;

3) Автор должен разбираться (или разобраться до того, как писать) в заданной теме

Требования к контенту и уникальности:

Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок. Текст должен быть структурированным. разбит на абзацы, если потребуется то содержать списки и подзаголовки. Все части текста должны быть логично связаны между собой.

Без "воды".

Уникальность – не менее 95% по Адвего Плагиатусу.

Текст должен содержать ключевые слова.

Дополнительная информация:

просьба указывать сроки выполнения заказа, а также стоимость.

С уважением,

Дарья