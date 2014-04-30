Написание SEO-текстов для интернет-магазина матрас

Требуется сегодня отрерайтить несколько статей. Объем - от 1000 до 2500 збп. Всего статей - около 15-20 шт. Большинство из них - до 2000 збп. Работать буду с несколькими исполнителями. Работать будем в течение всего оставшегося дня, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые копирайтеры,
Задача:
Написание
1. Продающих описаний 44 моделей матрасов (по 300 - 400 слов). Продающих описаний 28 товаров (аксессуаров, т.е. подушек, наматрасников, одеял, подматрацника) по 200 - 300 слов. Описание материалов (около 20) по 100-150 слов. Написание текста "О компании" (200-400 слов), "Поставщики" (200 - 400 слов), "Как выбрать матрац" (1000 - ...) слов, "Зачем нужен наматрацник" (1000 -....), "Продукция" (200 - 400 слов), "Сертификаты" (200 -400 слов), "Для гостиниц" (200 слов), "Рекламная поддержка" (200 - 400 слов), "Сотрудничество" (200- 400 слов).
Рерайт (текстов из п.1) описания 44 моделей матрацев и 28 аксессуаров (для сайтов партнеров), описания материалов и поставщиков материалов.
т.е. около 50 тыс слов
Требования к исполнителю:
1) Наличие портфолио по написанию текстов для интернет-магазинов;
2) Умение писать тексты по ТЗ, которые будут интересны как пользователям, так и поисковым системам;
3) Автор должен разбираться (или разобраться до того, как писать) в заданной теме
Требования к контенту и уникальности:
Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок. Текст должен быть структурированным. разбит на абзацы, если потребуется то содержать списки и подзаголовки. Все части текста должны быть логично связаны между собой.
Без "воды".
Уникальность – не менее 95% по Адвего Плагиатусу.
Текст должен содержать ключевые слова.
Дополнительная информация:
просьба указывать сроки выполнения заказа, а также стоимость.
С уважением,
Дарья
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