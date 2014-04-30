Написание SEO-текстов для интернет-магазина матрас

КопирайтингЗакрыт19 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые копирайтеры,

Задача:

Написание

1. Продающих описаний 44 моделей матрасов (по 300 - 400 слов). Продающих описаний 28 товаров (аксессуаров, т.е. подушек, наматрасников, одеял, подматрацника) по 200 - 300 слов. Описание материалов (около 20) по 100-150 слов. Написание текста "О компании" (200-400 слов), "Поставщики" (200 - 400 слов), "Как выбрать матрац" (1000 - ...) слов, "Зачем нужен наматрацник" (1000 -....), "Продукция" (200 - 400 слов), "Сертификаты" (200 -400 слов), "Для гостиниц" (200 слов), "Рекламная поддержка" (200 - 400 слов), "Сотрудничество" (200- 400 слов).

Рерайт (текстов из п.1) описания 44 моделей матрацев и 28 аксессуаров (для сайтов партнеров), описания материалов и поставщиков материалов.

т.е. около 50 тыс слов

Требования к исполнителю:

1) Наличие портфолио по написанию текстов для интернет-магазинов;

2) Умение писать тексты по ТЗ, которые будут интересны как пользователям, так и поисковым системам;

3) Автор должен разбираться (или разобраться до того, как писать) в заданной теме

Требования к контенту и уникальности:

Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок. Текст должен быть структурированным. разбит на абзацы, если потребуется то содержать списки и подзаголовки. Все части текста должны быть логично связаны между собой.

Без "воды".

Уникальность – не менее 95% по Адвего Плагиатусу.

Текст должен содержать ключевые слова.

Дополнительная информация:

просьба указывать сроки выполнения заказа, а также стоимость.

С уважением,

Дарья

10 лет назад
vitus-bering
Дарья 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рерайтинг

    $50

    Требуется сегодня отрерайтить несколько статей. Объем - от 1000 до 2500 збп. Всего статей - около 15-20 шт. Большинство из них - до 2000 збп. Работать буду с несколькими исполнителями. Работать будем в течение всего оставшегося дня, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайт/Рерайт двух статей на авто тематику.

    Статья 1. "10 фактов, которые нужно знать прежде чем сесть за руль". Стать 2. "Чему не учат в автошколе?" ОПЛАТА ВЕБМАНИ. СРОК: СУТКИ С МОМЕНТА НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ. С ВАС ИТОГОВАЯ ЦЕНА ЗА РАБОТУ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья

    Есть 14 таблиц (в приложении). Необходимо написать статью: каждую таблицу заполнить по теме таблицы и выполнить описание каждой таблицы текстом , как в примере по ссылке www.rusnauka.com/11_NPE_2... Также, оформление статьи ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор на постоянку, 2 статьи в неделю

    Буду сотрудничать с автором, для написаний статей на блог, reviev-pro.biz требуется писать 2 статьи в неделю, тематика статей - бизнес, инвестирование, хайпы, стартапы. работа по такой схеме - я даю вам тему - вы пишыте ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 40 статей (для статейного продвижения)

    $50

    Требуется написать 40 статей для статейного продвижения сайта. Тематика: готовый бизнес Требование к статьям: -объем не менее 2000 символов каждой статьи -отсутствие грамматический и пунктуационных ошибок -оригинальный текст Оплата после проверки статей на оригинальность. Пишите 3-4 статьи - проверяем, платим и так ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Качественный рерайт о строительной технике

    Требуется автор, отлично разбирающийся в автокранах и грейдерах. Нужна полезная для посетителей, легко читаемая статья для строительного портала. Цена 80р/1000. Оплата СТРОГО Webmoney на R-кошелек по факту получения работы. Предоплату не делаю, смотрите отзывы исполнителей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать рерайт

    Здравствуйте, нужно сделать рерайт вот с этого форума imperia-game.ru, нужно придумать название категории и название темы что бы было оригинальней Мне надо также или лучше оформить мой форум , у нас одинаковая тематика и одинаковые ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание текста на английском языке

    $50

    Всем привет. Нужно составить текст описания к мобильному приложению на английском языке в объеме 3000 символов. С использованием ключевых слов. Тематику, приложение и ключевые слова выдаю лично. Жду предложений в комментариях

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад