Здравствуйте, нужно сделать рерайт вот с этого форума imperia-game.ru, нужно придумать название категории и название темы что бы было оригинальней

Мне надо также или лучше оформить мой форум , у нас одинаковая тематика и одинаковые правила с этим форумом. Оплата только через paypal или liqpay mastercard, прошу сразу в теме писать или в личку вашу цену за работу