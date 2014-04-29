Нам необходимы несколько копирайтеров. Платим по 50р за 1к символов. Проект очень серьезный, поэтому сначала отбор. Большое внимание мы уделяем пунктуальности, так как без нее нормальное сотрудничество невозможно. Для нас также очень важны ваша грамотность ...
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Здравствуйте, нужно сделать рерайт вот с этого форума imperia-game.ru, нужно придумать название категории и название темы что бы было оригинальней
Мне надо также или лучше оформить мой форум , у нас одинаковая тематика и одинаковые правила с этим форумом. Оплата только через paypal или liqpay mastercard, прошу сразу в теме писать или в личку вашу цену за работу
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