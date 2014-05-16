Нужно написать два текста на сайт кузницы. Один для страницы "О нас", второй для "Цены". В приложении основные тезисы.

"Цены" - чем меньше текста, тем лучше. Думаю до 1000 символов. "О нас" - до 2х.

Пожалуйста, сразу указывайте стоимость в $.