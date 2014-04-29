Нужны тексты для товаров. 530 товаров по 500 знаков. ТЗ во вложении. Указывайте цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер для заполнения карточек и составления описаний городских объектов отдыха (рестораны, кафе, клубы) . Оплата 2 раза в месяц из расчета около 60 рублей за 1 карточку. Необходимые требования: внимание к деталям, умение анализировать и обобщать информацию из нескольких источников, способность грамотно формулировать мысли и писать оригинальные, достоверные тексты. Желающим сотрудничать необходимо выполнить небольшое тестовое задание - написать отзыв о кофейне "Молоко" (Москва, Большая Дмитровка). Пример в прикрепленном файле.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Сайт про ремонт квартиры в поисках автора новых статей. Долговременное сотрудничество. Требуется: - Писать содержательные статьи по смыслу и объему (около 6к символов). - Уметь разделять статью подзаголовками, пользоваться списками (перечисления, пошаговые инструкции). Уметь разделять информацию на абзацы. - ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
От автора: грамотность, чувство стиля, умение писать без воды и для людей, соблюдение сроков. Темы разные. Оплата от 36 рублей (10 грн) за 1000 знаков. Оплата на вебмани.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно запостить объявления на регион – Москва и Московская область. Предоставить отчет с ссылками на размещенное объявление и доступ к аккаунту. Для украинцев возможна оплата по привату. ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО АВИТО. Жду адекватных предложений с ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим качественный рерайт для страниц сайта тематики автосервис. Срок сегодня до 23.59 по МСК. Жду ваших предложений с ценами. Оплата WMR, ЯДЗавершен10 лет назад
Всегда требуются тексты на 35 сайтов различных тематик. Чаще всего нужны тексты на сайты про полезное питание, витамины, безопасные моющие средства, щенята и оптический кабель. Пишите - у кого есть желание. В качестве начала желательно ...Копирайтинг82 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Сделать описание украшений из дерева. Целевая аудитория реп исполнители и уличные спортсмены Это не кулон, нет связи с космосом, здоровьем, историей древних времен, нужно привлекательное описание с учетом целевой аудитории ВАЖНО! Прошу обратить внимание на интересы целевой ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Ищу копирайтера/рерайтера для наполнения сайта стоматологической тематики. В данный момент нужны статьи по стоматологическим услугам: лечение зубов, отбеливание зубов, имплантация зубов, и тд. Требования к статьям: - легкий слог - разбитие на подразделы - уникальность 100% - от 2к ...Завершен10 лет назад
Требуется специалист для составления грамотных заголовков на сайт (с учётом SEO) т.е. к одной статье: Один Тайтл и Один Н1 (Название статьи) Необходимо улучшить текущие заголовки (тематика здоровье, питание, медицина). Требования: Нужно правильно вписать ключи и сделать заголовок ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $28
Рерайт описаний фильмов Общий объем – 40000 симв. 36 сериалов Статья должна состоять из 2ух частей, первая из 150 символов, вторая –от 500 символов до 2100. Подробнее скину по почте. Обязательные требования: Первая часть статьи (150 симв.) должна показывать уникальность ...Завершен10 лет назад