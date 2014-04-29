Требуется копирайтер для заполнения карточек и составления описаний городских объектов отдыха (рестораны, кафе, клубы) . Оплата 2 раза в месяц из расчета около 60 рублей за 1 карточку. Необходимые требования: внимание к деталям, умение анализировать и обобщать информацию из нескольких источников, способность грамотно формулировать мысли и писать оригинальные, достоверные тексты. Желающим сотрудничать необходимо выполнить небольшое тестовое задание - написать отзыв о кофейне "Молоко" (Москва, Большая Дмитровка). Пример в прикрепленном файле.