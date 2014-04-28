Требуется автор. Тематика: "Стоматология"

$100
КопирайтингЗавершен14 заявок312 просмотров
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Ищу копирайтера/рерайтера для наполнения сайта стоматологической тематики. В данный момент нужны статьи по стоматологическим услугам: лечение зубов, отбеливание зубов, имплантация зубов, и тд.

Требования к статьям:

- легкий слог

- разбитие на подразделы

- уникальность 100%

- от 2к символов

Требования к автору:

- готовность взять заказ сегодня и сдать в течение 2-3 дней

- примеры работ (ссылки, пожалуйста)

- четкое выполнение сроков

- отзывы, вм (БЛ > 0 и «не вчера созданный») или яд (идентифицированный пользователь)

Возможна предоплата. Оплата ЯД. Жду предложений с ценами и примерами работ. (Пожалуйста, добавляйте заявки, а не пишите в ЛС)

10 лет назад
stan_ly
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$30
30 дней
Всем доволен. Статьи качественные, интересные и уникальные. Строгое соблюдение сроков! Рекомендую к сотрудничеству!
Приятное деловое сотрудничество. Константину спасибо за интересное задание, быструю проверку и хорошую оплату. Рекомендую
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