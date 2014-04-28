Требуется автор. Тематика: "Стоматология"

Приветствую коллеги! Для сайта http://kronastroy.ru/ нужен цикл статей посвященных фасадным системам вентилируемых фасадов. Статьи будут писаться под запросы типа: - стоимость вентилируемого фасада - вентилируемый фасад цена за м2 - навесные вентилируемые фасадные системы - современные фасадные системы Желательно что бы ...
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Ищу копирайтера/рерайтера для наполнения сайта стоматологической тематики. В данный момент нужны статьи по стоматологическим услугам: лечение зубов, отбеливание зубов, имплантация зубов, и тд.
Требования к статьям:
- легкий слог
- разбитие на подразделы
- уникальность 100%
- от 2к символов
Требования к автору:
- готовность взять заказ сегодня и сдать в течение 2-3 дней
- примеры работ (ссылки, пожалуйста)
- четкое выполнение сроков
- отзывы, вм (БЛ > 0 и «не вчера созданный») или яд (идентифицированный пользователь)
Возможна предоплата. Оплата ЯД. Жду предложений с ценами и примерами работ. (Пожалуйста, добавляйте заявки, а не пишите в ЛС)
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