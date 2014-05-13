Написание SEO текстов для мебельного портала

$500
КопирайтингЗавершен40 заявок249 просмотров
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Добрый день уважаемые рерайтеры-копирайтеры.

Требуется профессиональный копирайтер-рерайтер, для написания статей на мебельную тематику.

Для начала нужно будет 5-10 статей. (ОТ 2500 тысяч символов)

В дальнейшем на постоянной основе (в месяц как минимум 15 статей писать надо будет)

Все тексты должны быть уникальными, а так же включать в себя SEO.

Первые темы:

1. Как выбрать хорошую мебель?

2. Современные тренды мебели.

3. Уход за кожаной мебелью.

4. Приемущества шкафов купе.

5. Выбор хорошего дивана.

6. Современные системы для кухни.

7. Цвет в интерьере - советы дизайнеров.

8. Удобная планировка кухонной мебели.

9. Современные спальни.

10. Диван или Кровать?

Оставляйте свои контактные данные, и цену за 1000 символов.

С исполнителем свяжемся сами.

10 лет назад
HardSite
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
34 отзыва
Выбранный исполнитель
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$62
7 дней
Виктория отличный специалист в своей области. Без каких либо проблем справляется с поставленной задачей. Нашей компании нравится такой сотрудник. С Викторией будем работать на постоянной основе. Из плюсов могу озвучить очень важное: - четкая сдача проекта точно в срок - Виктория предоставляет тестовый формат написания - работа велась без какой либо предоплаты (кого то это обрадует) В общем одни плюсы.
Работать с Вячеславом - одно удовольствие! Приятный в общении человек, грамотный специалист, который умеет четко поставить задачу, направить в нужное русло. Оперативная проверка, как и оплата, не могу не радовать. С удовольствием продолжу сотрудничество!
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