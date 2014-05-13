Написание SEO текстов для мебельного портала

Добрый день уважаемые рерайтеры-копирайтеры.

Требуется профессиональный копирайтер-рерайтер, для написания статей на мебельную тематику.

Для начала нужно будет 5-10 статей. (ОТ 2500 тысяч символов)

В дальнейшем на постоянной основе (в месяц как минимум 15 статей писать надо будет)

Все тексты должны быть уникальными, а так же включать в себя SEO.

Первые темы:

1. Как выбрать хорошую мебель?

2. Современные тренды мебели.

3. Уход за кожаной мебелью.

4. Приемущества шкафов купе.

5. Выбор хорошего дивана.

6. Современные системы для кухни.

7. Цвет в интерьере - советы дизайнеров.

8. Удобная планировка кухонной мебели.

9. Современные спальни.

10. Диван или Кровать?

Оставляйте свои контактные данные, и цену за 1000 символов.

С исполнителем свяжемся сами.