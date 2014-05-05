Рерайт описаний для интернет-магазина

КопирайтингЗавершен7 заявок177 просмотров
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Нужно сделать рерайт описаний увлажнителей (информацию необходимо искать самостоятельно). Всего порядка 20 наименований, где-то по 3000 символов описание на каждый. 90–100% уникальность. Оплата 1$ /1000 знаков.

10 лет назад
kulik_2004
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
girlaloud
Татьяна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$60
4 дня
Все в срок и очень хорошего качества. Без ошибок и и других проблем. Рекомендую.
Ольга, спасибо за сотрудничество, содействие и своевременную оплату. Буду рада помочь еще.
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