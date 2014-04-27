Авторы на автомобильный проект

Здравствуйте

Требуются авторы на постоянное сотрудничество на автомобильный проект.

От вас:

1. Разбираться в автомобилях, так как статьи связаны, в большинстве своем, с их ремонтом

2. Простой, понятный, "деревенский" язык

3. Грамотность

От нас:

1. Свободный выбор тем. "Неудобных" ТЗ не будет

2. Своевременная оплата

3. Долгосрочное сотрудничество (заинтересован в сотрудничестве от 3-х месяцев и дольше)

Отпишитесь пожалуйста:

1. Сколько тысяч символов в день вы готовы писать?

2. Об опыте работы над автомобильными проектами/в реальной жизни

3. О цене за тысячу символов без пробелов

В личку прошу не писать, все предложения выкладывать сюда.