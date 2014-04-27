Авторы на автомобильный проект

Необходимо будет писать тексты на тему старинных и современных монет СССР и России. Планируется долговременное сотрудничество, по мере сотрудничества тема текстов будет расширена до более ранних времен. По срокам: 7 текстов в неделю, далее индивидуально. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Требуются авторы на постоянное сотрудничество на автомобильный проект.
От вас:
1. Разбираться в автомобилях, так как статьи связаны, в большинстве своем, с их ремонтом
2. Простой, понятный, "деревенский" язык
3. Грамотность
От нас:
1. Свободный выбор тем. "Неудобных" ТЗ не будет
2. Своевременная оплата
3. Долгосрочное сотрудничество (заинтересован в сотрудничестве от 3-х месяцев и дольше)
Отпишитесь пожалуйста:
1. Сколько тысяч символов в день вы готовы писать?
2. Об опыте работы над автомобильными проектами/в реальной жизни
3. О цене за тысячу символов без пробелов
В личку прошу не писать, все предложения выкладывать сюда.
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