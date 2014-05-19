Статьи для сайта агентства недвижимости

Приветствую!

Ищу специалиста на долгосрочное сотрудничество для написания ряда статей для регионального агентства недвижимости. Статьи будут использовать в блоге компании.

Примеры тем, которые будут меня интересовать:

- Как снизить процентную ставку в банке

- Нужно ли включать ребёнка в собственность при покупке квартиры

- Что такое материнский капитал и как им можно воспользоваться

Интересует именно копирайтинг, а не бездумное переписывание статей с чужих сайтов.

Если вы не сильны в этой сфере - прошу не беспокоить. Проверять статьи будут специалисты компании.

В работе хочу видеть от вас план статьи (на какие разделы будет делиться, ключевые блоки).

После согласования плана и структуры статьи - готовите тексты.

На первом этапе нужно 6 статей. Жду ваши предложения в комментариях к проекту.

На личные сообщения и в скайпе не отвечаю.