Статьи для сайта агентства недвижимости

Необходимо будет писать тексты на тему старинных и современных монет СССР и России. Планируется долговременное сотрудничество, по мере сотрудничества тема текстов будет расширена до более ранних времен. По срокам: 7 текстов в неделю, далее индивидуально. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Ищу специалиста на долгосрочное сотрудничество для написания ряда статей для регионального агентства недвижимости. Статьи будут использовать в блоге компании.
Примеры тем, которые будут меня интересовать:
- Как снизить процентную ставку в банке
- Нужно ли включать ребёнка в собственность при покупке квартиры
- Что такое материнский капитал и как им можно воспользоваться
Интересует именно копирайтинг, а не бездумное переписывание статей с чужих сайтов.
Если вы не сильны в этой сфере - прошу не беспокоить. Проверять статьи будут специалисты компании.
В работе хочу видеть от вас план статьи (на какие разделы будет делиться, ключевые блоки).
После согласования плана и структуры статьи - готовите тексты.
На первом этапе нужно 6 статей. Жду ваши предложения в комментариях к проекту.
На личные сообщения и в скайпе не отвечаю.
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