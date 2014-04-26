Эссе по инвестиционному анализу

Доброго времени суток! Требуется заполнение карточек товара на украинском и русском языках. Товар - грузовые и сельхозные шины (будет очень хорошо, если Вы уже работали с тематикой). Все детали объясню. Если есть вопросы - задавайте. Источники, откуда брать инфу ...