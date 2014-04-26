Заполнить карточки товаров

Доброго времени суток!

Требуется заполнение карточек товара на украинском и русском языках.

Товар - грузовые и сельхозные шины (будет очень хорошо, если Вы уже работали с тематикой).

Все детали объясню. Если есть вопросы - задавайте.

Источники, откуда брать инфу дам.

Оставляйте заявки в проекте, указывайте стоимость. В личку свяжусь сам с заинтересовавшими кандидатами.

Всего ~70 позиций. Работа непыльная.

Оплата - Приват24.