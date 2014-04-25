Профессиональный копирайтер

КопирайтингЗавершен13 заявок441 просмотр
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Нужен копирайтер высокого уровня для написания рекламных статей для сайта компании. Оплата 50р за 1 к зн. Каждая статья по 1.5-2к зн в среднем. Необходима грамотное и интересное написание. Статьи проходят модерацию внутри фирмы. спасибо

10 лет назад
LOCO19861
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Helinka
Елена 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
10 лет назад
$10
30 дней
Человек грамотно пишет и относится с пониманием к ТЗ. Рад сотрудничеству.
Довольна сотрудничеством! Четкое ТЗ, приятное общение и своевременная оплата - что еще нужно копирайтеру для счастья?!:))) Рекомендую:)
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