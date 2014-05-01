Статьи по гимнастике

$70
КопирайтингЗавершен1 заявка102 просмотра
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10 статей по различным видам гимнастики объемом 2500-3000 зн.

10 лет назад
Aksheril
Ирина 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
greatkat
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$80
5 дней
Как всегда все отлично! Четко, качественно, в сроки!!! Работой довольна!
Сотрудничество на 10 баллов! Ирина всегда на связи, дает четкое ТЗ, приятна в общении и своевременно производит оплату. Буду рада новым совместным проектам.
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