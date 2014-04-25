Нужен рерайтер

КопирайтингЗакрыт5 заявок188 просмотров
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Здравствуйте! Нужен надёжный рерайтер для написания не сложных текстов.

Требования к текстам:

- читаемость

- грмотность

- уникальность от 90%

Оплата 30 руб за 1000 симв. текста.яндекс или киви

10 лет назад
mousewoman1983
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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