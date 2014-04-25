Рерайт статей

КопирайтингЗакрыт4 заявки287 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать рерайт 20-30 статей. Объем 500-150 символов (зависит от статьи).

Ссылки на нужные материалы предоставлю. Если в материале есть картинка, копируете ее в готовый текст (вставлять именно картинку, а не ссылку на нее)

Готовые файлы должны быть в расширении .doc (обычный ворд)

Стоимость 1 000 символов - 30 рублей;

Оплата wmr;

*Сделать нужно все сегодня, если не готовы, пишите сразу, возьму тогда 2х исполнителей.

10 лет назад
krbl
38 летАргентина
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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