Статьи на тему: Проектирование

КопирайтингЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Необходимо написать статьи на тему:

Архитектурное проектирование - 1шт.

Проектирование инженерных сетей - 1шт.

Проектирование водоснабжения и канализации - 1шт.

Проектирование отопления - 1шт.

Проектирование систем пожаротушения - 1шт.

Проектирование электроснабжения - 1шт.

Разработка проектов перепланировки - 1шт.

Разработка сметной документации - 1шт.

Экспертиза проектов - 1шт.

Обследование зданий - 1шт.

Услуги - 1шт. (обзорная статья о услугах в проектировании)

О компании - 1шт.(обзорная преимуществах и достоинствах компании)

На главную - 1шт.(обзорная статья о проектировании)

Данные названия - являются ключевым запросом (кроме статей услуги, о компании, на главную.), и должны повторяться в статье - 2 раза. Обязательно понимание темы, если чувствуете что не сможете = не беритесь за работу. Уникальность по text.ru - 100%. Объем каждой статьи до 2000-2500 знаков/без пробелов. Оплата - до 40руб за 1000 знаков/без пробелов. Если не устраивает цена, проходим мимо.

Примеры работы в личку. Здесь выкладывать не нужно.

10 лет назад
AlexanderT
Александр 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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