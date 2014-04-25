Статьи на тему: Проектирование

Объем одного описания 1-1.5к должно быть, исходники предоставляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать статьи на тему:
Архитектурное проектирование - 1шт.
Проектирование инженерных сетей - 1шт.
Проектирование водоснабжения и канализации - 1шт.
Проектирование отопления - 1шт.
Проектирование систем пожаротушения - 1шт.
Проектирование электроснабжения - 1шт.
Разработка проектов перепланировки - 1шт.
Разработка сметной документации - 1шт.
Экспертиза проектов - 1шт.
Обследование зданий - 1шт.
Услуги - 1шт. (обзорная статья о услугах в проектировании)
О компании - 1шт.(обзорная преимуществах и достоинствах компании)
На главную - 1шт.(обзорная статья о проектировании)
Данные названия - являются ключевым запросом (кроме статей услуги, о компании, на главную.), и должны повторяться в статье - 2 раза. Обязательно понимание темы, если чувствуете что не сможете = не беритесь за работу. Уникальность по text.ru - 100%. Объем каждой статьи до 2000-2500 знаков/без пробелов. Оплата - до 40руб за 1000 знаков/без пробелов. Если не устраивает цена, проходим мимо.
Примеры работы в личку. Здесь выкладывать не нужно.
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