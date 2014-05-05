Написать продающий текст для сайта.

КопирайтингЗавершен7 заявок222 просмотра
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Нужно написать продающий текст для сайта. Я дам несколько сайтов, по типу которых нужно написать текст, писать текст строго по структуре, которую также отправлю. Примерный текст, объём: http://4dvd.ru/, http://web4key.ru/.

Тема для задания- курс по заработку на фрилансе. По сроку- в течение понедельника (28.04.14). Прошу писать скайп, стоимость, общение будет по скайпу.

10 лет назад
strongman
Даниил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
inesha
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличный копирайтер, рерайтер. Рекомендую заказчикам. Лёгкое общение, отзывчивость на правки. Написала 2 текста качественно и в срок, обращусь по копирайтингу к ней в след. раз. В общем, советую!
Адекватный и грамотный заказчик. Оперативно отвечал на сообщения, указывал адекватные правки. Сотрудничество было плодотворным и приятным.
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