Нужно написать продающий текст для сайта. Я дам несколько сайтов, по типу которых нужно написать текст, писать текст строго по структуре, которую также отправлю. Примерный текст, объём: http://4dvd.ru/, http://web4key.ru/.

Тема для задания- курс по заработку на фрилансе. По сроку- в течение понедельника (28.04.14). Прошу писать скайп, стоимость, общение будет по скайпу.