Рерайт описаний программ для mac

В спортивный проект требуются контент-менеджеры, которые разбираются в футболе. Обязанности: наполнение сайта свежими новостями: копипаст/рерайт с добавлением картинок и фото(видео). Требования: - грамотный текст без ошибок. - нахождение кандидатов в Украине. - на длительный срок. Оплата: ...
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Объем одного описания 1-1.5к должно быть, исходники предоставляю.
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