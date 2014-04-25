Горит проект по копирайту

Требуется копирайтеры, которые готовы срочно доделать горящий проект!

Осталось часов 5-6, за это время 1 человек может написать 20-50 тысяч символов, мне нужно 2-3 таких человека, чтобы доделать проект. Бюджет до утра составляет 5,5-7 тысяч рублей, так что у кого есть время и желание – очень просим присоединяться.

Требуются копирайтеры на постоянной основе, так что после выполнения этого проекта, будут другие.

Сейчас писать нужно на тему клининга и уборки, ключи к страницам подобраны, задание все четко расписано, нужно только дописать ряд текстов, оптимизировать их по ключам и МЕТА.