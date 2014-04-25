Рерайт преимуществ Глонасс трекеров

Объем одного описания 1-1.5к должно быть, исходники предоставляю.
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День добрый.
Для размещения на лэндинге необходимо переписать преимущества глонасс трекеров. Каждая позиция должна быть четкой и ясной, завлекающей. Два три слова максимум. Читатель должен понять что сэкономит время и деньги и вообще будет доволен как слон после покупки трекера. Ориентация на лиц, принимающих решения. В качестве примера билайновская телематика http://bit.ly/1nLSVOc но у них много букв. Текст в аттаче.
Предоплата 50%
Спасибо.
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